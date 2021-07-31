انتقلت، اليوم (السبت)، الفنانة القديرة انتصار الشراح إلى رحمة الله، بعد معاناة مع المرض، عن عمر ناهز 59 عاما.

وكانت الفنانة انتصار الشراح عانت خلال الفترة الماضية من وعكة صحية استدعت نقلها إلى أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن لاستكمال علاجها، ولكن تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير خلال الأيام الماضية.

الشراح كانت انطلاقتها من خلال مسرحية «باي باي لندن»، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية في 1985، وشاركت خلال مسيرتها الفنية بالعديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية.

ونعت وزارة الإعلام الكويتية الفنانة الرائدة في المسرح والدراما والبرامج التلفزيونية انتصار الشراح، التي انتقلت إلى جوار ربها في العاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز 59 عاما، بعد رحلة عطاء حافلة في مجال الفن استمرت على مدى 4 عقود من الزمن.

ونقلت المتحدثة باسم الوزارة أنوار مراد، في بيان، اليوم، تعازي ومواساة وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري لأسرة الفقيدة والأسرة الفنية الكويتية والخليجية والعربية، مضيفة أن الفن الكويتي فقد برحيلها فنانة قدمت فنا راقيا لمجتمعها.

وقالت مراد: إن الراحلة ومنذ بدايتها في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي قدمت العديد من المسرحيات الخالدة، بداية من مسرحية «باي باي لندن» مع الفنان الراحل عبدالحسين عبدالرضا، لتستكمل مسيرتها المميزة بتقديم مسرحيات مميزة، منها «البمبرة»، و«أرض وقرض»، و«انتخبوا أم علي»، و«الكرة المدورة»، و«لولاكي» وغيرها من الأعمال.

وذكرت أن الفنانة الراحلة وضعت بصمة واضحة في الدراما التلفزيونية، إذ قدمت أعمالا مميزة ظلت عالقة بأذهان الناس، مثل مسلسلات «خرج ولم يعد»، و«خذ وخل»، و«قاصد خير»، إضافة إلى العشرات من الأعمال التلفزيونية والإذاعية.

وأشارت إلى أن الشراح شكلت علامة فارقة في البرامج التلفزيونية المنوعة والكوميدية التي كانت تعرض في مواسم شهر رمضان المبارك، برفقة نجوم الكوميديا في الكويت، التي لاقت متابعة واسعة من المشاهدين، مثل برامج «فضائيات» و«سينمائيات» و«مسرحيات» وغيرها من البرامج الناجحة.

وأشارت مراد إلى أن الفنانة الشراح رحمها الله كانت تتمتع بأخلاق عالية وسمعة طيبة طيلة مسيرتها الفنية الحافلة، ما كان له أطيب الأثر في نفوس من زاملوها وعاصروها في العمل الفني، سائلة المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وعظيم رضوانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.