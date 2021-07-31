أدت النتائج المالية الأقل من التوقعات لشركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة «أمازون دوت كوم»، إلى تراجع قيمة ثروة مؤسسها جيف بيزوس بنحو 13,5 مليار دولار.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، (الجمعة)، إلى أن نتائج أمازون التي أعلنت بعد نهاية تعاملات سوق المال، جاءت أقل من التوقعات، وإشارة إلى تراجع قوة تجارة التجزئة التي تزايدت خلال جائحة فايروس كورونا المستجد، خسر بيزوس نحو 80% من المكاسب التي حققها خلال العام الحالي.

ورغم ذلك ما زال مؤسس أمازون أغنى شخص في العالم بحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، متفوقًا على إيلون ماسك مؤسس ورئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا.

وخسر مارك تسوكربيرج مؤسس ورئيس «فيسبوك» أمس 5 مليارات دولار من ثروته بعد أن سجل سهم الشركة أكبر تراجع له منذ شهرين؛ بسبب مخاوف المستثمرين من تراجع وتيرة نمو إيراداتها من الإعلانات.