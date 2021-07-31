حكم على سارقة مجوهرات بالسجن لأكثر من خمس سنوات في بريطانيا لسرقتها قطعا تبلغ قيمتها ملايين الجنيهات الإسترلينية من خلال وضع حصى بدل الأحجار الكريمة.

وفي التفاصيل قامت امرأة فرنسية بسرقة مجموعة من المجوهرات الماسية يبلغ ثمنها نحو 5.8 مليون دولار في أحد متاجر المجوهرات في لندن مارس 2016.

وبعد أن تفحصت المرأة هذه القطع، التي كانت موجودة في كيس، حملته ووضعته في محفظتها، فقالت لها البائعة إنها لا تستطيع أخذها إلا بعد أن تدفع ثمنها فاعتذرت المرأة الفرنسية وأعادت الكيس للبائعة.

ولكن في اليوم التالي اكتشف القائمون على المتجر أن المرأة خدعتهم وبدلت الكيس بآخر، وغادرت المتجر وهي تحمل المجوهرات التي تبلغ قيمتها 5.8 ملايين دولار «أي ما يعادل نحو 21,752 مليون ريال سعودي» وفق ما ذكرته الشرطة الفرنسية وتركت في الكيس الذي أعادته مجموعة من الحصى التي لا تساوي شيئا.

وبعد سنوات من التحقيق تمكنت الشرطة الفرنسية من تحديد هوية السارقة وهي لولو لاكاتوس وتبلغ من العمر الآن 60 عاما، وهي عضو في منظمة إجرامية عالمية. من منطقة سان بريس في شمال غرب فرنسا.

وتمكنت الشرطة الفرنسية من اعتقالها وتسليمها للسلطات البريطانية التي اتهمتها بالسرقة وحكمت عليها بالسجن خمس سنوات ونصف.