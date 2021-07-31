أعلن مسؤول الإحصاءات في لجنة متابعة فايروس كورونا في لبنان نبيل رزق الله، أن متحور «دلتا» شديد العدوى «بات يشكل 100% من الإصابات بكورونا في لبنان».

وأوضح رزق الله أن «السبب الأساسي وراء ارتفاع أعداد الإصابات في الفترة الأخيرة، يعود لاستهتار الناس في السبل الوقائية، وسرعة انتشار دلتا».

وعما إذا سيقفل البلد من جديد، كشف رزق الله أن «الإجراءات ستتخذ على الأرض، لأن الاقتصاد لا يحتمل إغلاق البلد»، مشددا على «وعي الأشخاص وأهمية تلقي اللقاح».

وأعلن أن «لجنة كورونا تحضر لماراثون تطعيم، لكل العاملين»، موضحا أن «التنفيذ سيتم من قبل المؤسسات، والرقابة ستتم من قبل الجهات المعنية من وزارة سياحة ووزارة داخلية».

وقال رزق الله إن «اللقاح يخفف من احتمال التقاط العدوى، كما أنه يجنب المتلقي خطر الوفاة ودخول المستشفى بنسبة كبيرة».