يعد السقوط المنزلي لدى كبار السن من أكثر الأسباب التي قد تؤدي إلى إصابات بالغة كالكسور في العظام والحوض أو إصابات في الرأس قد تؤدي إلى الوفاة.

ويجب اتباع الإرشادات التي تساعد في تجنب كبار السن خطر السقوط وجعل «بيوتنا آمنة» لهم؛ وذلك بالحرص على أن يكون ارتفاع السرير لكبير السن مناسبا، ويستطيع ملامسة الأرض عند نزوله، إضافة إلى وجود حواجز على أطراف السرير، وتوفير دعامات مناسبة في أماكن جلوسه وفي دورات المياه، مع توفير سجاد مانع للانزلاق قرب حوض الاستحمام، وتوفير جهاز المناداة للطوارئ في حال وجود معاون معه، والحرص على ترتيب المكان الذي يجلس فيه، وأن تكون الأرض مستوية دون وضع أي عوائق قد تؤدي لسقوطه، والحرص على أن تكون إضاءة الغرفة جيدة، كما ينصح بارتداء كبير السن لثياب مناسبة وأحذية مانعة للانزلاق.

يذكر أن تجمع الرياض الصحي الأول أطلق حملة تحت عنوان «بيوتنا آمنة» من خلال رسائل توعوية عبر وسائل التواصل الإجتماعي، تهدف إلى التوعية بسلامة الأفراد في منازلهم، والوقاية من مصادر الخطر فيها، وذلك في إطار أهداف التحول الصحي التي تعنى بتعزيز الوقاية من المخاطر وتحسين الصحة السكانية.