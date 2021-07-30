أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس (الخميس) تقديم 31,558 جرعة من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال يوم واحد، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 16,676,766 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 168.62 جرعة لكل 100 شخص.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، فإن 78.28% من إجمالي سكان الإمارات تلقوا «جرعة أولى» من لقاحات «كوفيد-19»، و69.88% تلقوا جرعتين.

يذكر أن الإمارات أعلنت أمس تسجيل 1550 إصابة جديدة، ووفاة 5 حالات، وشفاء 1508 حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 655,183، وإجمالي الإصابات 677,801، وإجمالي الوفيات 1939 حالة وفاة.