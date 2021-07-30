قضت محكمة مصرية بسجن 3 سيدات حضوريا و4 رجال بينهم 3 غيابيا من سنة إلى 10 سنوات، بتهمة خطف وتعذيب وهتك عرض رجل مما دفعه للفرار وإلقاء نفسه من الدور الثاني في محافظة الدقهلية.



وبحسب موقع «المصري اليوم»، فإن المتهمين شرعوا في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك سلاحا أبيض وأدوات «مطواة - حبال - عصا»، إلا أنه تمكن من الفرار منهم عبر إلقاء نفسه من الشباك.

وقضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن المشدد 10 سنوات لسيدتين ورجلين حضوريا، وغيابيا على 3 آخرين.

ووجه رئيس المحكمة كلمة للمتهمات في القضية قبل النطق بالحكم قال فيها: «أمركن عجبا نسوة وأخدان يخطفن رجل ويغلقن الأبواب ويهتكن عرضه بالقوة، ويعذبنه ضربا وركلا وإطفاء السجائر في جسمه، فيلقى بنفسه من الطابق الثاني فرارا من الجحيم».