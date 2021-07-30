بدأت في الأرجنتين محاكمة أوسكار ألبرتو راكو من مدينة روزاريو البالغ 50 عاما بتهمة خطف وحجز صديقته، حيث طالب المدعي العام بسجنه 18 عاما.

ووفقا لقناة «TN» المحلية، فإن الضحية التي تبلغ الآن 43 عاما، قالت في شهادتها إنها «اضطرت أثناء الحجز لتنظيف المنزل والقيام بأعمال مختلفة، وكانت تطلب العفو منه لكونها شخصا سيئا، وتعرضت للإيذاء الجسدي».

وأوضحت: «تمكنتُ من الفرار في مايو 2019، حيث حبسني في صباح أحد الأيام، وجعلني أنظف أمام المنزل، ثم ذهب إلى الحمام».

وتابعت: «وجدت 8 دولارات في المنزل وأخذت معي هاتفي. وبعد الابتعاد لعشرات الأمتار، تمكنت من استقلال سيارة أجرة»، مشيرة إلى أنها تمكنت من العثور على جهاز هاتف عمومي واتصلت بخالتها.

وذكرت القناة أن محاكمة المتهم عقدت أول جلساتها أمس.