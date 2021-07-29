كشف صندوق Gimbe الإيطالي، الذي يراقب بشكل مستقل الوضع المتعلق بانتشار كوفيد-19، أنه توصل إلى استنتاج يفيد بأن الموجة الرابعة من فايروس كورونا تغطي إيطاليا.

ووفقا لمعلومات الصندوق، في الفترة من 21 يوليو إلى 27 يوليو، سجلت إيطاليا مرة أخرى زيادة في عدد الوفيات الناجمة عن تداعيات الإصابة بفايروس كورونا المستجد. قبل ذلك، وعلى 15 أسبوعا على التوالي، كان هذا المؤشر في البلاد يتراجع. إضافة إلى ذلك، تم في الأسبوع الماضي تسجيل زيادة بنسبة 64٪ في حالات الإصابة بكوفيد – 19، (31963 مقارنة بـ19390 في الأسبوع السابق). كما زاد عدد المرضى في وحدات العناية المركزة في المستشفيات الإيطالية بنسبة 14.5٪.