يصعب علاج الورم الأرومي الدبقي، إذ ينمو بسرعة في الدماغ، ما ينتهي غالباً بالوفاة، إلا أن علماء أمريكيين توصلوا إلى خوذة تستخدم مجالاً مغناطيسياً لتقليص الورم. ووفق RT (الأربعاء) اختبر الجهاز لأول مرة على مريض بهذا السرطان يبلغ 53 عاماً، ما قلّص حجم الورم بنسبة 31% خلال 36 يوماً. ويقول جراح الأعصاب بمستشفى هيوستن ميثوديست الأمريكية ديفيد باسكن: «نجح أول علاج غير جراحي للورم الدبقي عبر تثبيت الخوذة بمغناطيسات قوية تولّد مجالاً متذبذباً عطّل نقل الإلكترونات المسؤولة عن إمداد الطاقة، ما أدى لموت الخلايا التالفة دون المساس بالسليمة، ما يوّفر خياراً علاجياً أكثر جدوى لأحد أكثر السرطانات فظاعة».