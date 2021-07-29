دعت حكومة الإمارات الأطباء المقيمين للتقدم للحصول على الإقامة الذهبية، ما يسمح لهم وعائلاتهم بإقامة طويلة لـ10 سنوات. ووفق «وام» (الأربعاء)، جاءت الدعوة تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ يمكن للأطباء الحاصلين على ترخيص من الهيئات الصحية بالدولة التقدم بطلباتهم حتى سبتمبر القادم، عبر الموقع الإلكتروني smartservices.ica.gov.ae. وأعلنت الإمارات أخيراً استقبال طلبات الإقامة الذهبية للمبرمجين، بهدف منحها لـ100 ألف مبرمج من المقيمين في الإمارات والعالم. وتطبق الدولة نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد (5-10) سنوات دون كفيل، وتجدد تلقائياً لفئات معينة تشمل المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب الإبداعية والتخصصية.