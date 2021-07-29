أعلن الممثل البريطاني وينتورث ميلر بطل مسلسل Prison Break إصابته بالتوحد، حيث شارك الأمر من خلال حسابه على إنستغرام، وذلك بطرح صورة بيضاء.

واحتوى النص المكتوب تحت الصورة هذه الكلمات من قبل وينتورث ميلر، حيث قال: «مثل الجميع، أخذت الحياة في الحجر الصحي أشياء مني، لكن في العزلة، وجدت هدايا غير متوقعة، يصادف هذا الخريف مرور عام على تلقي تشخيص التوحد غير الرسمي، الذي يسبقه تشخيص ذاتي، ويتبعه تشخيص رسمي، لقد كانت عملية طويلة ومعيبة وتحتاج إلى تحديث، أنا رجل في منتصف العمر، وليس بعمر الـ 5 سنوات، وأدرك أن الوصول إلى التشخيص هو امتياز لا يتمتع به الكثيرون، لكننا يجب أن نقول إنها كانت صدمة، وليست مفاجأة.. لا أعرف ما يكفي عن مرض التوحد، ويبدو أن هذا هو عملي الآن وكأنه يطور فهمي، الذي سيستغرق بعض الوقت».

وأضاف: «إذا كنت من مصابي هذا المرض، أو تريد أن تعرف أكثر عنه، يمكنني أن أوجهك إلى مجموعة من الأشخاص الذين يعرفون أكثر عن هذا المرض، حيث يتحدث هؤلاء المبدعون (بعضهم صغار جدًا)، عن القضايا ذات الصلة بمعرفة / بطلاقة أكثر مما أستطيع».