تبحث الشرطة الفرنسية عن رجل سرق أكثر من مليوني يورو، بما يعادل (2.36 مليون دولار) من المجوهرات والأحجار الكريمة من متجر مجوهرات مرموق في العاصمة باريس.

ووصفت وكالة (بي بي سي البريطانية) عملية السطو، بأن الرجل الذي يُعتقد أنه في الخمسينات أو الستينات من عمره دخل إلى متجر «شوميه» المشهور وغادر على دراجة بخارية بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي. وحسب بيان الشرطة الذي قالت فيه بأن اللص استل سلاحا وهدد بتفجير قنبلة زعم أنه تم زرعها في المتجر. وأشارت المصادر الإعلامية إلى أن المتجر يقع في منطقة ثرية في العاصمة بارك بالقرب من الشانزليزيه.

والتقطت الدوائر التلفزيونية المغلقة صورًا لرجل يدخل المتجر مرتديًا بدلة رمادية فاتحة وقناعا للوجه.

وتقول الشرطة إنه أجبر الموظفين على تسليم المجوهرات والأحجار ومفاتيح المتجر قبل أن يقوم باحتجاز الموظفين قبل مغادرته. ولم يتم استخدام العنف خلال عملية السطو.