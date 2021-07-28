أعلنت الإمارات اليوم (الأربعاء) عن منح الإقامة الذهبية للأطباء المقيمين في البلاد ولعائلاتهم التي تشمل مدة 10 سنوات، تنفيذا لتوجيهات حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم.

وحسب وكالة «وام»: «دعت حكومة دولة الإمارات جميع الأطباء المقيمين في الدولة إلى التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لمدة 10 سنوات، ما يعزز شعورهم بالاستقرار ويسهم باستقطاب أفضل الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم، وينعكس بشكل إيجابي على تعزيز كفاءة الخدمات وجودة الرعاية الطبية في الدولة لتكون الأفضل عالميا».

وتأتي هذه اللفتة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «تقديرا لجهود أبطال خط الدفاع الأول وعطائهم وتضحياتهم وروح المسؤولية العالية التي أظهروها في مواجهة جائحة كوفيد-19، ومشاركتهم الكبيرة في مواجهتها، ما أسهم بدعم الجهود التي تبذلها الحكومة للحفاظ على سلامة وصحة المجتمع».

وسيتم تخصيص 7 مراكز تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في كافة إمارات البلاد للأطباء الراغبين بتقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية من خلال زيارة المراكز المخصصة بشكل شخصي.

وكانت الإمارات قد أعلنت أخيرا عن البدء باستقبال طلبات الحصول على الإقامة الذهبية لفئة المبرمجين، في إطار «البرنامج الوطني للمبرمجين» الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويهدف إلى منح الإقامة الذهبية لـ100 ألف مبرمج من المقيمين في الإمارات والعالم.