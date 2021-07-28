بعدما شغل متحور دلتا من فايروس كورونا العالم بأسره خلال الفترة الماضية، يدخل على الخط متحور «لامبدا» من جديد بعد العثور عليه في 29 دولة على الأقل.

فقد أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات العدوى في عدد من الدول مرتبطة بشكل رئيسي بمتحور «لامبدا»، وفق ما نقل موقع «سيانس أليرت».

وسجلت البيرو وفاة 596 شخصاً مقابل كل 100 ألف من السكان بهذا المتحور، وهذا ما يقرب من ضعف الدولة التالية الأكثر تضرراً من متحور «لامبدا»، المجر التي سجلت 307 حالات وفاة لكل 100 ألف شخص.

وأوضح العلماء أن «لامبدا» لديه 7 طفرات في البروتين الشائك، وهي نتوءات على شكل عيش الغراب على الغلاف الخارجي للفايروس تساعده على الالتصاق بخلايانا وغزوها.

وأضافوا أن هذه الطفرات على المتحور قد تسهل الارتباط بخلايانا وتجعل من الصعب على أجسامنا المضادة الالتصاق بالفايروس وتحييده.

وبحثت نسخة أولية لدراسة من كلية غروسمان للطب بجامعة نيويورك في تأثير لقاحي Pfizer و Moderna ضد متغير «لامبدا».

ووجدت الدراسة انخفاضاً بمقدار 2-3 أضعاف في الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاح مقارنة بالفايروس الأصلي

في موازاة ذلك، قام باحثون من جامعة تشيلي بالتحقيق في تأثير لقاح Sinovac (المعروف أيضًا باسم «CoronaVac») ضد المتغير ووجدوا أيضاً انخفاضاً بمقدار 3 أضعاف في تحييد الأجسام المضادة مقارنةً بالمتغير الأصلي.

وأوضح تقرير «سيانس أليرت» أن هاتين الدراستين اكتشفتا أن التحييد تم الاحتفاظ به جزئياً على الأقل، مشيرا إلى أن ذلك أمر واعد بسبب الاستجابة المناعية الناتجة عن التطعيم.

ووفقاً لأحدث تقييم مخاطر أجرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا، في 8 يوليو الجاري، فإنه لا يوجد دليل على بلد تفوق في متحور «لامبدا» على «دلتا».

يذكر أن المتحور الجديد اكتشف لأول مرة في البيرو في كانون الثاني 2020، وفي نيسان 2021 أصبحت أكثر من 80% من حالات كورونا الجديدة في البيرو منه.