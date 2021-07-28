اندلع حريق هائل في أحراج منطقة القبيات التي تقع في أقصى شمال لبنان، فيما تواجه فرق الدفاع المدني صعوبات كبيرة في عمليات إخماد الحرائق وتعمل على استقطاب تعزيزات من مختلف المناطق اللبنانية لمنع وصول النيران إلى الأماكن السكنية.

وأفادت المعلومات بأن الحريق اندلع في غابات الصنوبر في محلة القطلبة امتدادا إلى غابة المرغان في بلدة القبيات، وبلغت النيران المنازل وناشد الأهالي الدفاع المدني والجيش إرسال طوافة للمساعدة على محاصرة النيران وإخمادها، بحسب «RT».

وأعلن رئيس مركز الدفاع المدني في عيات طلال أيوب أن حريقا اندلع أيضا في منطقة بينو وأتى على مساحة 20000 متر مربع من بساتين الزيتون وأشجار السنديان، مشيراً إلى أن رقعة الحريق توسعت بسرعة نتيجة الهواء الساخن الذي يضرب المنطقة.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن متطوعا توفي بينما كان يساهم في إخماد الحرائق التي شبت في أكثر من منطقة في شمال لبنان وأتت على مساحات شاسعة من الأحراج.