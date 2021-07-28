من المقرر أن تسمح حكومة ​المملكة المتحدة​ للسياح من ​الولايات المتحدة الأمريكية​ والاتحاد الأوروبي بالسفر إلى إنجلترا دون الحاجة إلى الحجر الصحي عند الوصول إذا تم تطعيمهم بالكامل.

وقالت صحيفة «فايننشال تايمز» إن وزراء بالحكومة البريطانية يحثون رئيس الوزراء على اتخاذ هذه الخطوة، مجادلين بأن من الأمان السماح بدخول السياح الأجانب دون الحاجة إلى حجر صحي إذا كانوا قد تلقوا جرعتين من اللقاح، بحسب موقع (روسيا اليوم).

وذكرت أن هذه الخطوة قد يبدأ سريانها الأسبوع القادم.

وتأتي هذه الأنباء بعد أن دعا مطار هيثرو في بريطانيا الحكومة أمس الأول (الاثنين) إلى فتح البلاد أمام المسافرين الأوروبيين والأمريكيين ممن تلقوا تطعيمات، بدءا من نهاية هذا الشهر للمساعدة في تعزيز تعافي قطاع السفر.