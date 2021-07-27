وصلت «رحلة إبداعية حول المملكة» إلى أبها (الثلاثاء)، ضمن مبادرة الهيئة العامة للترفيه وأكاديمية MBC لاكتشاف المواهب السعودية في قطاعي الإعلام والترفيه. وتبدأ تجارب الأداء اعتباراً من (الأحد) القادم أول أغسطس وتستمر 3 أيام، فيما يشترط على راغبي المشاركة في «الأوديشن» تقديم طلب عبر موقع الأكاديمية mbcacademy.me. وسيتخلل الرحلة العديد من الفعاليات المصاحبة كالندوات وورش العمل بموازاة جلسات حوارية ومداخلات ملهمة بحضور كوكبة من نجوم الإعلام والترفيه والتلفزيون والسينما، فيما يخضع المشاركون للجنة تحكيم من ذوي الاختصاص، بينهم الفنانون ريم عبدالله وريماس منصور وخالد يسلم، والمغني سلطان خليفة، ومقدم البرامج وصانع المحتوى محمد الموسى، والإعلاميان عمر المديني وإيمان نبيل.