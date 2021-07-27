بعد نجاحه في تجسيد شخصية «رشاش»، نشر الفنان السعودي يعقوب الفرحان على حسابه في «إنستقرام» (الثلاثاء)، تغريدة للمخرج توفيق الزايدي كتب فيها: «نسعد بانضمام الممثل يعقوب الفرحان إلى الطاقم الرئيسي للفيلم السينمائي السعودي (نورة)»، ليرد الأخير: «حكاية الصورة على طريقة توفيق الزايدي.. مشروع عمل مختلف». وكشف الزايدي خلال تكريمه أخيراً في أحد المهرجانات استعداده لتصوير فيلم نورة في محافظة العلا. يذكر أن الفرحان بدأ مسيرته بالمسرح عام 2007، قبل بروزه في الوسط الفني عام 2012 بأعمال عدة، آخرها مسلسل «رشاش»، وكرم في مناسبات عدة، إذ نال جائزة التميز في التمثيل من مهرجان الجنادية للمسرح، وجائزتي أفضل ممثل في مهرجاني أصيلة وفاس بالمغرب.