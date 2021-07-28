حذر أطباء أمريكيون من تناول المشروبات الغنية بالكافيين وعلى رأسها القهوة، ما يسبب إصابة العين بـ«الماء الأزرق» المعروف بـ«الغلوكوما». ويقول أطباء المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها CDC (الثلاثاء): «ترفع القهوة ضغط العين فتؤدي للإصابة بالمياه الزرقاء نتيجة تلف العصب البصري الذي يتطور إلى تراجع القدرة على الإبصار تدريجياً حال إهمال علاجه». مؤكدين أن تناول كوب واحد من القهوة يمكن أن يرفع ضغط العين لمدة تصل إلى 90 دقيقة خصوصاً لأصحاب الـ40 عاماً. ونصحوا بتجنب زيادة ضغط العين، بعدم تعريض الرأس لوضع يجعل العين في مستوى أقل من مستوى القلب، وتجنب الانحناء والتمارين التي يصبح فيها الجسم بوضع مقلوب.