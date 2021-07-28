في سابقة من نوعها، حذر منظمو أولمبياد طوكيو الفائزين من عض الميداليات كونها مصنوعة من النفايات. واعتاد الفائزون بالميداليات عضها أثناء التقاط الصور، فيما تكرر هذا المشهد في الأولمبياد المقامة في العاصمة اليابانية، ما دفع المنظمين لإصدار تحذير رسمي عبر حساب الأولمبياد على «تويتر» (الثلاثاء) كُتب فيه: «نريد التأكيد أن ميداليات طوكيو 2020، ليست صالحة للأكل.. فهي مصنوعة من نفايات معاد تدويرها من أجهزة إلكترونية وهواتف قديمة تبرع بها اليابانيون وصنعت منها 5000 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية». أما عن سبب الظاهرة، فيقول مؤرخ الألعاب الأولمبية ديفيد واليشينسكي لـ«CNN:» للتحقق من نقاء الذهب، إذ تترك الأسنان أثراً على المعدن المرن».