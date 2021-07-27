أظهرت دراسة كورية جنوبية أن التطعيم المزدوج بجرعة من لقاح أسترازينيكا وأخرى من لقاح فايزر يرفع مستوى الأجسام المضادة في الجسم 6 مرات، ما يضاعف المناعة ضد فايروس كورونا مقارنة بجرعتين من أسترازينيكا فقط. وشارك في الدراسة 500 من العاملين في القطاع الصحي، تلقى 100 منهم جرعتين مزدوجة، و200 تلقوا جرعتين من فايزر- بيونتيك، فيما تلقى الباقون جرعتين من أسترازينيكا. ورغم تكون الأجسام المضادة المانعة لنفاذ الفايروس للخلايا لدى الجميع، إلا أن متلقي التطعيم المزدوج اكتسبوا أجساماً مضادة أعلى بنسبة 600%. وتؤيد نتائج الدراسة قرار دول عدة بتقديم بدائل للقاح أسترازينيكا في الجرعة الثانية بعد ربطه بحدوث جلطات دموية لدى البعض.