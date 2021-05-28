أعلنت سنغافورة أن مواطنيها لن يؤدوا فريضة الحج هذا العام؛ بسبب جائحة «كورونا».

ونشر المجلس الإسلاميّ الدّينيّ في سنغافورة اليوم (الجمعة) على موقعه بياناً، قال فيه: مواطنونا لن يؤدوا الحج هذا العام بسبب المخاوف من فايروس كورونا واستمرار تفشي الجائحة العالمي، لاسيما أن العالم يواجه سلالات متحورة جديدة من فايروس كورونا المستجد ولاتزال كثير من الدول تسجل أعداداً متصاعدة من الحالات الجديدة من الفايروس.

كما أكد المجلس الإسلاميّ الدّينيّ في سنغافورة ثقته بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تطبقها المملكة العربية السعودية لسلامة الحجاج والمعتمرين.

مضيفا: ستتم جدولة حجاجنا السنغافوريين البالغ عددهم 900 حاج وحاجة، الذين كان من المقرر أن يؤدوا الحج هذا العام إلى حج العام القادم.