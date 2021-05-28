أعلنت الشرطة الإندونيسية، (الخميس)، مصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة غرقا إثر انهيار جسر عائم تجمعوا عليه لالتقاط صورة ذاتية (سيلفي).

ووفقا لقائد الشرطة المحلية جنيدي نور، فإن أفراد العائلة، وهم 14 فردا، كانوا يحاولون التقاط الصورة على الجسر الواقع على ضفاف بحيرة كاندي.

وأوضح نور أن الموقع يعد منطقة سياحية في غرب جزيرة سومطرة إلا أنه ليس خاضعا للمراقبة.

ومن بين ضحايا الحادث الخمس، شاب في الـ 17 من عمره، بينما نجا باقي أفراد الأسرة.

وأفاد مسؤول الشرطة أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال الجثث وفتح تحقيق في الحادث.