أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة بـ«مضاعفة جهودها» لتوضيح منشأ كوفيد-19 وبتقديم تقرير خلال 90 يوماً.

وفي الأسابيع الأخيرة عادت نظرية تسرب الفايروس من مختبر في مدينة ووهان الصينية بقوة إلى صلب النقاشات في الولايات المتحدة، بعد أن تم استبعادها من قبل أغلب الخبراء.

وقال الرئيس إن «الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها في جميع أنحاء العالم للضغط على الصين كي تشارك في إجراء تحقيق دولي كامل وشفاف ويعتمد على الأدلة»، معرباً عن أسفه لموقف بكين إزاء هذه القضية.