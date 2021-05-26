كشفت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) أن كويكباً عملاقاً يتجاوز حجمه «تمثال الحرية» سيمر بالقرب من الأرض (الخميس) بسرعة 61.155 كم في الساعة. ووفق صحيفة «ديلي ستار» البريطانية، أكد مركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض التابع للوكالة وجود صخرة الفضاء عبر موقعه على الإنترنت، ما يرفع عدد الكويكبات المكتشفة خلال مايو إلى 3. ويطلق على الكويكب المنتظر مسمى 2021 JF1، وقطره بين 95 و210 أمتار، وارتفاعه نحو 93 متراً، وسيمر على بعد 5.1 مليون كيلومتر من الأرض في الساعة 1:11 صباح 27 مايو، ويعرف على أنه «أبولو» أخطر أنواع الكويكبات التي تتقاطع مع مدار الأرض على عكس كويكبات «أمور».