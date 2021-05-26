حبست النيابة العامة المصرية (الأربعاء) مؤقتاً عاطلا يبلغ 22 عاماً، اقتحم فيلا الممثلة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية بمحافظة الجيزة محاولاً سرقتها في وقت متأخر من منتصف ليل (الثلاثاء)، إلا أن حارس الفيلا تمكن من ضبطه أثناء تسلقه السور وسلمه للشرطة، التي لم تكشف هويته لحين الانتهاء من التحقيق. واعترف المتهم بارتكاب الواقعة بذريعة مروره بضائقة مالية، فيما كشفت التحقيقات أن المتهم من أصحاب سوابق السرقات الجنائية. وينتظر إحالته للمحكمة خلال أيام، لتطبيق قانون العقوبات المصري الذي ينص على الحكم بالأشغال الشاقة 15 سنة لمرتكب السرقة بالإكراه، ما لم تقترن بجناية، ويحق للمحكمة تخفيفها من 10-3 سنوات حسب التداعيات والسوابق.