بعد غياب دام 5 سنوات، شوقت المغنية اللبنانية نانسي عجرم جمهورها إلى ألبومها الجديد المنتظر طرحه في يونيو القادم، بمقطع فيديو نشرته على حسابها في «تويتر» (الأربعاء)، يجمع لقطات ألمحت فيه عما يتضمنه الألبوم الذي يحمل اسم «نانسي 10»، ويتضمن 10 أغنيات أغلبها باللهجة المصرية، كتبها ولحنها عدد كبير من الشعراء والملحنين. وكانت عجرم أطلقت آخر ألبوماتها عام 2017 بعنوان «حاسة بيك» يحمل 14 أغنية، بينها: حلم البنات، وخمسة فرفشة، وروح يا شاطر، وعم بتعق فيك، كما أطلت في رمضان الماضي عبر تتر المسلسل اللبناني «راحو» بأغنية «ماتحكم» من ألحان شقيقها نبيل عجرم، في أول تعاون بينهما في مجال التلحين.