أعلن مطورو «كلوب هاوس» انضمام أكثر من مليون مستخدم جديد للتطبيق بعد توفير إصدار يتوافق مع نظام أندرويد منذ 9 مايو الجاري. ووفق «بوابة التقنية» (الثلاثاء)، اكتسبت المنصة زخما سريعا ما وضعها أمام تحديات كبيرة بظهور أدوات وخيارات اجتماعية صوتية بديلة. وتشير تقارير إلى أن التطبيق ينوي التخلي عن نظام دعوة المستخدم الحالي لتسجيل المستخدمين الجدد رغم أنه جزء أساسي من جاذبيته، وذلك لزيادة فرص الإقبال. وكشفت الخوارزميات أن «كلوب هاوس» تم تنزيله أكثر من 15 مليون مرة خلال الأيام الماضية، فيما يؤكد مطوروه أن كلاً من NBA وEpic Games ستبثان محتوى حصريا عبر التطبيق خلال الأسابيع القادمة.