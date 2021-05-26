ابتكر فريق دولي تقنية لاستعادة البصر جزئياً، تجمع بين العلاج الجيني والتحفيز الضوئي. ووفق وكالة الأنباء الفرنسية (الثلاثاء)، خضع كفيف (58 عاماً) لتجربة سريرية باستخدام «علم البصريات الوراثي» لأول مرة في تاريخ طب العيون، ما أدى لاستعادة وظيفة عينيه جزئيا. وقال القائمون على التجربة: «شارك في العلاج المبتكر فريق فرنسي وسويسري وأمريكي، لعلاج مريض يعاني من اعتلال الشبكية الصباغي، وهو مرض وراثي تنكسي يدمر الخلايا المستقبلة للضوء في شبكية العين، ما يفقد البصر تدريجيا حتى يصل إلى العمى». وكان المريض وصل إلى مرحلة عدم إدراك وجود ضوء، غير أن العلاج أتاح له تحديد مكان الأشياء ولمسها.