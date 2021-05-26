استيقظت منطقة شبرا الخيمة شمال القاهرة على جريمة مروعة، كادت تدفع ثمنها أم تعرضت لمحاولة قتل ذبحا على يد زوجها أمام طفليهما. ووفق وسائل إعلام مصرية، شرع الزوج «م.ع» (30 عاماً) في قتل زوجته «أ.ج» (27 عاما) أثناء نومها بجواره، بعدما حلم بأنها تخونه، فاستيقظ واستل سكينا من المطبخ، وطعنها، قبل أن يتصل بالإسعاف ويهرب. ونقلت الزوجة للمستشفى التي نجحت في وقف النزيف ما أدى لنجاتها من موت محقق. وتوصلت الشرطة للجاني بعدما تلقت بلاغا من شهود رأوا الزوج منهارا في شارع خلفي بملابس ملطخة بالدماء، يهذي بكلمات غير مفهومة، وبمواجهته اعترف بجريمته، فأحالته النيابة للمحاكمة بتهمة محاولة القتل.