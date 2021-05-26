أنهى فنان العرب محمد عبده تعاقده الحصري مع شركة «روتانا للصوتيات والمرئيات»، أخيرا، لمواكبة كل ما هو جديد في عالم وسائل التواصل السمعي والبصري في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده المجال الموسيقي لتصل كل أعماله للجمهور في أي مكان بالعالم بأسرع وقت. ويتضمن العقد استثمار وتوزيع كافة الأعمال الغنائية والإصدارات القديمة والجديدة، وبث وتحميل المحتوى الغنائي عبر قناة خاصة على «يوتيوب»، علاوة على توزيعها لكافة التطبيقات وشركات الهاتف المحمولة وغيرها. وأبدى «أبو نورة» سعادته بالعقد الجديد، مؤكدا ثقته في الشركة وعلاقته الوطيدة برئيسها سالم الهندي، مشددا على أن كل ما يقدم عليه يصب في صالح جمهوره وطرق تواصله معهم.