على مدى 75 يوماً، أنهى 11 فناناً منحوتة عملاقة في الهند بطول 25 قدماً، تحوي 5 أطنان من الموز الأخضر غير الناضج لإضفاء تفاصيل تزيينية. ووفق صحيفة «إندنبدنت» البريطانية (الثلاثاء)، يقول المدير الفني للنادي محتضن المنحوتة غوبال بانساري: «ننتظر زيارة القائمين على غينيس لتقييم مدى ملاءمتها للدخول إلى موسوعة الأرقام القياسية»، مشيراً إلى أن هيكل المنحوتة صنع من الخيزران والآلاف من ثمرة الموز، بينما رسمت العيون بأوراق شجر الموز». وتابع: «كمية الموز المستخدمة لن تضيع سدى، إذ ينتظر نهاية الحفل الذي يستمر 10 أيام أن ينضج وتتحول إلى اللون الأصفر، ومن ثم سيتم توزيعها على الفقراء».