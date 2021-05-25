كشف خبراء بريطانيون عوامل عدة تؤثر سلبا على إشارة «واي فاي» المنزلية. ووفق «ذا ميرور» البريطانية (الثلاثاء) قدم الخبراء 5 نصائح تزيد سرعة الإنترنت المنزلي، هي: مسح ذاكرة التخزين المؤقت (الذاكرة المخبأة) بالنقر على النقاط الثلاث في متصفح «قوقل كروم» في أعلى يمين الشاشة، ثم اختيار «أدوات إضافية»، ومن ثم مسح بيانات المتصفح، وتحديد الإطار الزمني والبيانات المراد حذفها، وتحميل أحدث نسخة من المتصفح، وتحديث برنامج مكافحة فايروسات الإنترنت، وإغلاق التطبيقات غير المستخدمة التي تعمل في الخلفية. ويتيح خيار «إدارة المهام» إغلاق البرامج، التي تستهلك الذاكرة، وأخيرا تغيير موقع «الراوتر» واختيار مكان متوسط يبعد عن النوافذ.