ليست الهند بلد الإصابات المتزايدة، ولا الفطر الأسود، ولا السوق السوداء لأنابيب الأكسجين الطبي.. بل هي أيضاً بلد العجائب والغرائب. فقد تابع الناس هنا بشغف بالغ حكاية العريس راكيش وعروسته دكشينا، اللذين لم يطيقا صبراً على القيود التي تفرضها السلطات الهندية ضمن التدابير الوقائية من جائحة كورونا؛ ومنها عدم السماح لأكثر من 50 شخصاً بحضور حفلات الزواج. فقام العريسان باستئجار طائرة بوينغ-737 تابعة لشركة سبايسجيت. وخصصا رحلتها لأسرتيهما وأصدقائهما ليتم الزواج على متن الرحلة الجوية. واتضح أن سلطات مطار مادوراي بولاية تاخميل نادو، حيث يقيم العريسان، لم تكن على علم بغرض استئجار تلك الطائرة، أو أن الزواج سيتم فوق رؤوسهم! وفوق المعبد الهندوسي الذي كان الزوجان ينويان عقد زيجتهما فيه أصلاً. وقام المدعوون إلى الحفلة الجوية بنشر لقطات من صورها ومقاطعها في مواقع التواصل. ويبدو واضحاً من الصور والمقاطع أن العريسين وضيوفهما لم يرتدوا كمامات على متن الطائرة. وأشارت صحيفة «إنديان إكسبريس» أمس إلى أن مديرية الطيران المدني الهندية طالبت شركة سبايسجيت بالتقدم بشكوى ضد العريسين، لانتهاكهما الإجراءات الوقائية.