ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس (الإثنين) أن تقريراً سرياً للاستخبارات الأمريكية أشار إلى أن ثلاثة من موظفي مختبر ووهان للفايروسات الصيني ذهبوا لطلب العلاج في المستشفى في نوفمبر 2019. وهو الوقت الذي يقول الخبراء إنه بدأ فيه تفشي فايروس كورونا الجديد في مدينة ووهان. ومن شأن هذا التقرير أن يعزز النظرية التي تذهب إلى أن الفايروس انطلق من أحد مختبرات ووهان. وقال الخبير الصحي الأمريكي البارز الدكتور أنطوني فوتشي الليل قبل الماضي إنه غير مقتنع بتاتاً بأن فايروس كورونا الجديد خرج للوجود بشكل طبيعي، وطالب بتحقيق مفتوح لمعرفة أصل الفايروس في الصين.