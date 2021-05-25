طالب مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بتطعيم 10% من سكان كل دولة ضد كوفيد 19 بحلول سبتمبر القادم. وقال في خطاب استهل به أعمال الاجتماع السنوي (الإثنين): «ندعو لتحرك دولي حاسم وواسع لتوفير اللقاح على الأقل لـ(عشر) سكان العالم، لاسيما أن الفايروس تسبب في وفاة 115 ألف موظف في مجال الرعاية الصحية، منذ ظهوره بداية عام 2020». وزاد: «على مدى 18 شهرا، وقف العاملون في المجالات الصحية في أنحاء العالم على الحافة بين الحياة والموت.. وتشير تقديرات المنظمة إلى أن الأرقام الحقيقية أكبر من المعلنة، فعلى الأقل دفع 155 ألف موظف الثمن الأكبر لخدمة الآخرين».