أقرت الجهات المختصة في سنغافورة أمس استخدام فحص تنفسي لتأكيد أو نفي الإصابة بكوفيد 19. وقالت جامعة سنغافورة الوطنية، في بيان، إن الفحص الذي طورته شركة بريثونكس التابعة لها يعمل بالطريقة نفسها التي تستخدم بها شرطة المرور جهاز فحص التنفس لمعرفة مستوى الكحول في دم السائق. ويقوم الشخص بالنفخ في صمام أحادي الاتجاه؛ فتقوم أجهزة للذكاء الاصطناعي بتحليل ذلك النَّفَس وتحديد النتيجة السالبة أو الموجبة في زمن قصير جداً. وذكرت صحيفة «ستريتس تايمز» السنغافورية أمس أن أي شخص تأتي نتيجة فحص تنفسه موجبة سيتم إخضاعه لفحص PCR في أقرب مركز صحي. ويتوقع أن يساعد هذا الفحص في السيطرة على الحالات القادمة من خارج سنغافورة. كما أن من المأمول أن يؤدي استخدامه إلى تشجيع إنعاش قطاع السفر الذي تضرر كثيراً من جائحة كورونا. وأشارت الصحيفة إلى أن فحص بريثونكس خضع لتجربتين سريريتين في سنغافورة، وثالثة في دبي. وكانت نتيجة فعاليته 93%، بعدما حقق نسبة دقة بلغت 95% في تجربة مبدئية في سنغافورة شملت 180 متطوعاً.