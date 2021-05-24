نسبت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية إلى مسؤولين أمس قولهم إن الحكومة، في سياق سعيها إلى محاصرة السلالة الهندية في عدد من بلدات إنجلترا، ستعرض على المقيمين في تلك المناطق سكناً مجانياً لتمضية فترة العزل الصحي. وسيشمل هذا العرض سكان 9 بلدات تعاني من انتشار السلالة الهندية. وسيفيد منه الأشخاص المخالطين لآخرين أكدت الفحوص إصابتهم بالفايروس. وتهدف الحكومة من ذلك إلى تشجيع السكان على التقدم إلى الفحوص والعزل الذاتي، على أمل تقليص فرص انتشار الوباء. والمناطق المشمولة بعرض السكن المجاني هي حي نيوهام في لندن، وبلدات في يوركشاير، ولانكشاير، وبلاكبيرن، ودارون، وبلاكبول، وشيشاير، وميرسيسايد، وكنغستون، وهاكني في لندن. وقالت الحكومة إنها رصدت 12 مليوناً من الجنيهات الإسترلينية لهذا المشروع، شاملة نفقات المترجمين للسكان الذين لا يتحدثون الإنجليزية.