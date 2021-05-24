وافقت دول الاتحاد الأوروبي على تخفيف قيود السفر الخاصة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) عن الزوار من خارج الاتحاد قبل موسم السياحة الصيفي، وهي خطوة قد تفتح الباب أمام جميع البريطانيين والأمريكيين المطعمين.

وصادق سفراء دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة على اقتراح المفوضية الأوروبية المقدم في 3 مايو لتخفيف المعايير لتحديد الدول «الآمنة» والسماح بدخول السياح الذين تم تطعيمهم بالكامل من أماكن أخرى. ومن المتوقع أن يضعوا قائمة جديدة هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل.

واستنادا إلى بيانات المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن بريطانيا وعددا من الدول الأخرى ستلبي المعايير الجديدة. فيما لن تفعل الولايات المتحدة الأمر نفسه على الرغم من أن الأمريكيين الذين لديهم إثبات على التطعيم سيكونون موضع ترحيب.

وبموجب القيود الحالية، يمكن للأشخاص من سبع دول فقط، بما في ذلك أستراليا وسنغافورة، دخول الاتحاد الأوروبي في عطلة، بغض النظر عما إذا كانوا قد تم تطعيمهم أو لا. كما يمكن للدول الفردية وستظل قادرة على اختيار طلب اختبار كوفيد-19 سلبي أو فترة الحجر الصحي.

فيما سيكون المعيار الرئيسي الحالي هو أنه يجب ألا يكون هناك أكثر من 25 حالة جديدة من حالات كوفيد-19 لكل 100000 شخص في الأيام الـ 14 السابقة لفتح الحدود للمسافرين. حيث يجب أن يكون الاتجاه مستقراً أو متناقصاً ويجب أن يكون هناك عدد كافٍ من الاختبارات، والتي قد تحتاج إلى إظهار حد أدنى من النسبة المئوية للاختبارات السلبية.

ولكي يتمكن الأشخاص الملقحون من الوصول، يجب أن يكونوا قد تلقوا لقاحاً معتمداً من الاتحاد الأوروبي، مع مراعاة أولئك الذين لديهم قائمة طوارئ لمنظمة الصحة العالمية.