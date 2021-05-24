يستعد «يوتيوب» لفرض رسوم ضريبية على جميع منشئي المحتوى خارج الولايات المتحدة اعتبارا من أول يونيو القادم. وأبلغ «قوقل» في رسالة بريد إلكتروني (الأحد) جميع مستخدمي موقع الفيديوهات بأن تحصيل الضرائب لن يطال المواطنين الأمريكيين، بينما سيخصم نحو 24% من إجمالي أرباح صانعي المحتوى في جميع أنحاء العالم. فيما أكد «قوقل» أن الاقتطاع الضريبي يختلف حسب بلد الإقامة، وما إذا كان ناشر المحتوى مؤهلا للاستفادة من مزايا المعاهدات الضريبية بين الدول من عدمه، وما إذا كان فردا أو يمثل نشاطا تجاريا. محذراً من عدم تزويده بالمعلومات التي تضمن تحصيل الضرائب بحلول 31 مايو الجاري، إذ سيتم غلق القنوات.