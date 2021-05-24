طور «تويتر» ميزة الغرف الصوتية الاجتماعية المباشرة Spaces بإضافة خيار الجدولة، ما يسمح للمذيعين بالتخطيط للأحداث القادمة. وبالانتقال لإعداد الغرفة الصوتية ستجد خيار «الجدولة لوقت لاحق». كما أتاحت المنصة للمستخدمين التسجيل للحصول على تذكيرات بالغرف الصوتية عبر النقر على خيار «تعيين تذكير» بمجرد أن يبدأ المضيف البث. ووفق «البوابة التقنية» (الأحد)، يؤكد مطورو المنصة أن الميزة تحسّن اكتشاف الغرف الصوتية وتسمح بإنشاء أحداث مدفوعة، ما يضمن وسيلة أخرى لتوفير إيرادات مالية من المستخدمين مقابل الاستفادة من مزايا المنصة. كما يستعد «تويتر» لإطلاق ميزة تذاكر Spaces، إذ استعرض ما يمكن أن يتوقعه المستخدم حين يستضيف أول مساحة حوار مدفوعة الثمن.