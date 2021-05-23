لا شك أن الرضاعة الطبيعية للمواليد الجدد تحميهم من الأمراض، وتقوي جهازهم المناعي عبر نقل الأجساد المضادة من الأم إلى الرضيع، فإذا كنت مصابة بكورونا، أو تظهر عليك الأعراض، فعليك اتخاذ 5 احتياطات لازمة نصح بها خبراء منظمة الصحة العالمية عبر منشور على «تويتر» (الأحد)، وهي استخدام قناع طبي (كمامة الأطباء) عند الاقتراب من طفلك، وغسل يديك جيدًا بالصابون أو المطهر قبل الملامسة وبعدها، وتنظيف وتطهير أي أسطح تلمسينها روتينياً، إذا كان مرضك شديدا اعصري حليب الثدي وضعيه في قنينة لتغذي طفلك بأمان، وفي حال كان وضعك سيئا للغاية عليك الاستعانة بمرضعة أخرى أو استخدام الحليب البشري المتبرع به.

اغسلي يديك بالصابون والمطهر قبل ملامسته