في تطور مفاجئ للحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز زوجة الراحل سمير غانم، أعلن الإعلامي رامي رضوان (الأحد) على حسابه في «تويتر» سلبية مسحتها لـ«كورونا». فيما تصدر هاشتاق_دلال عبدالعزيز الترند خلال الـ24 ساعة الماضية، إذ تفاعل معه عدد كبير من رواد التواصل داعين الله أن يشفيها لاسيما أنها ما زالت في العناية المركزة رغم سلبية التحاليل. وتابع رضوان: «فرضت علينا ظروفها الصحية الصعبة ألا نبلغها برحيل حبيبها ورفيق دربها سمير غانم»، واختتم: «الحمد لله على كل شيء، نشكركم لتفهمكم والاكتفاء بالرسائل النصية، ونرجو منكم الدعاء لها بالشفاء». يذكر أن سمير غانم توفي (الخميس) عن 84 عاماً متأثراً بإصابته بكورونا ومشكلات في الكلى.