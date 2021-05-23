تسببت مكالمة هاتف استمرت 7 دقائق في فقدان شاب إماراتي مدخرات جمعها على مدار سنوات عمله. ووفق صحيفة «البيان» الإماراتي (الأحد) تلقى الشاب راشد مكالمة هاتفية من شخص ادعى أنه موظف البنك الذي يتعامل معه، مؤكدا أن الفرع يحدّث بيانات العملاء، ورغم المخاوف التي دهمته، إلا أن المعلومات التي قدمها المدعي طمأنته، فأعطاه الرقم السري للبطاقة ليستبدله ويحدث بياناته خوفا من إيقاف الحساب. وبعد إنهاء المكالمة بأقل من ساعة، وردت رسالة لهاتف راشد من بنكه، تفيد بسحب كامل رصيده من حسابه المصرفي، وبالاتصال، أكد موظفو البنك أنهم لم يتصلوا به، ليكتشف تعرضه لعملية نصب واحتيال أفقدته مدخراته كافة.