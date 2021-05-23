كشف رئيس اللجنة العلمية المصرية لمكافحة فايروس كورونا الدكتور حسام حسني أن بلاده سجلت حالة أو اثنتين من مرض الفطر الأسود لمصابين بفايروس كورونا، وأرجع سبب الإصابة للاستخدام المفرط أو الخاطئ لأدوية كوفيد 19. وقال حسني في مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية على mbc (السبت): «يمكن علاج الفطر الأسود دوائيا إذا شخص مبكرا، لكن في مراحله المتأخرة يتطلب ضرورة التدخل الجراحي، واستئصال جزء من جسم المريض لإنقاذه». وحذر حسني من خطر كبير في حال عدم استخدام المضادات الحيوية بشكل جيد خلال الفترة القادمة، ما سيؤدي لانتشار الالتهابات البكتيرية التي وصفها بـ«الأشد خطرا» من فايروس كورونا المستجد، لأنها تقاوم المضادات الحيوية.