حذرت خبيرة ألمانية من الأثر السلبي لقلة الحركة بسبب جائحة كورونا على صحة الطفل البدنية ونموه العقلي. وقالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الطفولة في ألمانيا كيرستين هولتسه لوكالة الأنباء المحلية (الأحد) «تعلم الأساسيات الحركية يرتبط بسن ذهبي لا ينبغي تأجيله». وأضافت طبيبة الأطفال «الأسباب التي منعت الأطفال من الحركة التي يحتاجون إليها للنمو الصحي وجيهة، لكن الرياضة هي أساس لمهارات تكميلية، فإذا لم يتعلم الأطفال التسلسلات المعقدة للحركة، وعرفوها عبر الأنشطة الرياضية مثل الجمباز، فسيجدون صعوبة في التعامل مع عمليات التفكير المعقدة». واستدركت: «ليس سهلا تعويض أوجه قصور من هذ النوع.. فالأمر لا يتعلق بالتغلب على صعوبات المشي فقط».