أصدر فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة عجمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الأحد)، قرارا بالسماح باستئناف إقامة الحفلات والأعراس في الفنادق وقاعات الأفراح، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يونيو 2021.

وأعلن الفريق الاشتراطات التي سيتم اتباعها لاستئناف هذه الحفلات، تمثلت في ما يلي: يجب ألا يزيد عدد الموجودين داخل القاعة على 100 شخص، الحد الأقصى على كل طاولة 5 أشخاص فقط مع تطبيق التباعد الجسدي، حصول جميع الحضور والعاملين في الفنادق وقاعات الأفراح على جرعتي لقاح «كوفيد-19»، وإبراز ذلك من خلال تطبيق «حصن».

وشدد فريق الطوارئ والأزمات على الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية مع التأكيد على محاسبة المخالفين وفرض الغرامات المالية في حالة مخالفة القرارات المعتمدة للحد من انتشار فايروس كورونا.