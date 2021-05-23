أعلن «تويتر» اليوم (الأحد) إعادة تفعيل برنامج التوثيق الجديد، ومراجعة طلبات التوثيق العامة. وكانت الشركة على مدار الأشهر الماضية، عملت على توضيح معايير أهلية التوثيق، وأطلقت سياسة جديدة بناءً على مقترحات الجمهور بعدة لغات، العربية والإنجليزية والهندية والإسبانية والبرتغالية واليابانية. وبدأ «تويتر» تطبيق هذه السياسة عن طريق إزالة شارة التوثيق تلقائياً من الحسابات التي لا تفي بالمعايير المحدثة للتوثيق، مثل الحسابات غير النشطة أو غير المكتملة.

ويعتبر طرح برنامج التوثيق الجديد بمثابة المرحلة التالية في خطط المنصة لتوفير المزيد من الشفافية والمصداقية والوضوح لعملية التوثيق، والتي تساعد الأشخاص على فهم من يتفاعلون معهم على «تويتر».

معنى الحساب الموثق على «تويتر»، تعد الشارة الزرقاء من الطرق لتمييز الحسابات الأصلية التي تحظى باهتمام كبير بين الجمهور، حيث تمنح الأشخاص على «تويتر» مزيداً من السياق حول الأشخاص الذين يجرون محادثات معهم حتى يتمكنوا من تحديد ما إذا كانوا جديرين بالثقة، الأمر الذي يساهم بزيادة صحة المحادثات، بحسب «تويتر».

ومع إطلاق برنامج التوثيق الجديد، ستقدم المنصة إرشادات جديدة للحسابات الموثقة على «تويتر». وتهدف الإرشادات إلى تشجيع المحادثات الصحية لتحسين مجتمع «تويتر» بشكل عام، إذ إن أصحاب هذه الحسابات يسعون إلى أن يكونوا قدوة يحتذى بها، ويعبرون عن الآخرين بتغريداتهم، ويخدمون صحة المحادثات العامة.

ويجب أن تتبع جميع الحسابات، بما في ذلك الحسابات الموثقة، قوانين تويتر. وسيتم إزالة الشارة الزرقاء من الحسابات الموثقة التي تنتهك قوانين «تويتر» بشكل متكرر.

الفئات المؤهلة للتوثيق

قام «تويتر» بتحديد الفئات المؤهلة كتالي:

الحسابات الحكومية

الشركات والعلامات التجارية والمنظمات

المؤسسات الإخبارية والصحفيون

وسائل الترفيه

الرياضة والألعاب

النشطاء والمنظمون وغيرهم من الأفراد المؤثرين

وعلاوة على معايير الأهلية الخاصة بالفئات الموضحة سابقاً والمذكورة في سياسة تويتر للتوثيق، يجب أن يكون الحساب المتقدم بطلب التوثيق كاملاً، مما يعني أن يكون لديه اسم مستخدم وصورة وعنوان بريد إلكتروني مؤكد ورقم هاتف. كما يجب أن يكون الحساب نشطاً خلال الأشهر الستة الماضية، وله سجل بالالتزام بقوانين «تويتر».

كيف يمكن التقدم بطلب توثيق حساب؟

خلال الأسابيع القليلة القادمة، سيظهر بالتدريج لدى جميع الحسابات على «تويتر» خيار طلب التوثيق في علامة التبويب «إعدادات الحساب».

وبمجرد إرسال الطلب، سيتم الرد عليه عبر البريد الإلكتروني في غضون أسبوع إلى 4 أسابيع، إما بتوثيق الحساب أو بإعلام المتقدم أن الحساب لم يستوف معايير التوثيق، وفي حال تمت الموافقة على الطلب، ستظهر الشارة الزرقاء تلقائياً على الحساب. أما في حال رفض الطلب، فيمكن للأشخاص من إعادة تقديم طلب التوثيق مرة أخرى بعد 30 يوماً.

الخطوات التالية

تدرك المنصة أن سياسة التوثيق الحالية قد لا تمثل جميع الأشخاص الذين يجب أن يكونوا مؤهلين للتوثيق، لذلك فهي تخطط لتقديم المزيد من الفئات في وقت لاحق من هذا العام، مثل: العلماء والأكاديميون والقادة الدينيون. ويمكن متابعة حساب Verified@ لمواكبة آخر المستجدات حول التوثيق.

وتتطلع الشركة لمنح الأشخاص المزيد من الطرق للتعريف عن أنفسهم على «تويتر» من أجل إجراء محادثات أكثر قيمة وصحة من خلال إطلاق أنواع حسابات جديدة في الأشهر القليلة القادمة كالحسابات الآلية والحسابات التذكارية، كما تسعى أيضاً لإجراء تحسينات على الملف الشخصي للسماح للأشخاص بالتعبير عن أنفسهم بشكل أفضل.