يبدو أن عاصفة مطالبات مناهضي «الأطعمة الحيوانية» الداعين إلى استبدالها بـ«الأطعمة النباتية» لن تهدأ، ولكن هذه المرة ليست كسابق عهدها، خصوصا أن المطالبات هذه المرة طالت إحدى أكبر سلاسل المطاعم للوجبات السريعة حول العالم.

وتحت ذريعة استهلاك كميات هائلة من اللحوم بشكل غير مستدام لكوكب الأرض، في خضم حالة طوارئ مناخية وبيئية، عمد متظاهرون ناشطون في مجال حقوق الحيوانات إلى إغلاق 4 مراكز توزيع تابعة لسلسلة مطاعم «ماكدونالدز» للوجبات السريعة في بريطانيا أمس (السبت)، لتؤكد «ماكدونالدز» أن مراكز التوزيع التابعة لها تواجه حاليا توقفا في عملياتها.

ووفقا لموقع «RT»، فقد تركزت مطالبات المتظاهرين بأن تصبح مطاعم «ماكدونالدز» نباتية بالكامل بحلول عام 2025، فيما أوضحت مجموعة «أنيمل ريبيليين»، أنها تعتزم إغلاق مواقع التوزيع في مدن هيميل هيمبستيد، وبازينغستوك، وكوفنتري ومانشستر الكبرى، في بريطانيا لمدة 24 ساعة على الأقل، فيما قدم متحدث باسم المجموعة اعتذاره للعملاء عن أي خيبة أمل تسببوا بها.

ونقل موقع «RT» تصريح المتحدث باسم المجموعة بقوله: «نقيّم التأثير على عمليات التسليم إلى مطاعمنا وعلى خيارات الوجبات الواردة على قوائمنا».